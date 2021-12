[위클리中企]SGC솔루션·밀워키·에이블루

[아시아경제 김종화 기자] 생활유리제조전문기업 SGC솔루션이 여성가족부가 선정하는 '가족친화기업' 인증을 획득했다. 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 현장 안전을 지켜줄 '밀워키 안전 워크기어'를 출시했고, 커블체어 제조사 에이블루는 오는 19일까지 수원컨벤션 센터에서 열리는 수원 메가쇼에 참가한다.

SGC솔루션, 여성가족부 '가족친화기업' 인증 획득

생활유리제조전문기업 SGC솔루션이 여성가족부가 선정하는 '가족친화기업' 인증을 획득했다. 그룹사 SGC에너지와 SGC이테크건설도 가족친화기업 인증을 동시에 획득했다.

가족친화기업 인증은 근로자의 일·가정 양립 지원을 위해 자녀출산과 양육지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업과 기관에 대해 여성가족부가 심사를 통해 인증을 부여하는 제도다.

SGC솔루션은 서류 및 직원 만족도 설문, 현장 심사를 거쳐 가족친화인증기업 승인을 통과해 2024년 11월 말까지 가족친화인증 기업으로 자격을 인정받았다. SGC솔루션은 '가족과 함께 하는 기업'을 지향하며 가족친화 경영 의지를 바탕으로 임직원들의 워크 앤 라이프 밸런스를 위한 다양한 제도를 운영하고 있다.

출산 및 양육 지원을 위한 지원금을 지급하고, 매주 수요일을 '가족사랑의 날'로 지정해 정시 퇴근 문화 정착에 앞장서고 있으며, 매월 3주 차에는 30분 일찍 퇴근하는 조기 퇴근제를 운영한다. 또 5년 근속 단위의 유급 장기근속 휴가 및 20년 이상 근속시 동반 1인 해외여행 지원 제도, 가족휴양시설 운영 등을 통해 임직원과 가족이 함께 할 수 있는 여행 및 휴식 공간을 지원하고 있다.

문병도 SGC솔루션 대표이사는 "우리 생활에 늘 가까이 있는 50여 년 역사의 생활유리제조 전문 기업으로서 고객과 사내 임직원들 모두의 삶의 질 향상을 위해 노력해왔다"면서 "앞으로도 임직원들이 즐겁게 일하며 긍정적인 영향으로 고객들과 행복한 경험을 나눌 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

밀워키, 성능과 편의성 모두 챙긴 '안전 워크기어' 출시

최근 중대재해법 시행 등으로 안전사고에 대한 관심이 어느때보다 높은 가운데 건설현장에서 일어날 수 있는 사고를 미연에 방지하는 장비가 새롭게 주목받고 있다. 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 최근떨어지는 높이에 따라 파괴력이 배가 되는 낙하물 사고를 우선적으로 차단해 현장 안전을 지켜줄 '밀워키 안전 워크기어'를 출시했다.

'퀵 커넥트 락킹 안전고리 및 액세서리 세트'는 몸체인 안전고리와 공구와 안전고리를 연결하는 액세서리로 이뤄진 제품으로, 안전고리에 달려있는 공구가 낙하할 때 충격을 흡수해 천천히 떨어지도록 설계돼 ANSI(미국국가표준협회)/ISEA(국제 안전 장비 협회) 121-2018의 표준 승인을 받았다.

고리 부분은 이중 잠금이 적용된 카라비너를 활용해 공구가 안전고리에서 쉽게 탈구되지 않도록 잡아준다. 또한 360도 회전이 가능해 공구와 선이 꼬이거나 엉키지 않도록 돕는다.

'안전 장갑 Cut 3'은 라텍스의 우수한 그립감과 폴리 우레탄의 통기성 등 기존 재질의 장점은 흡수하고 단점은 보완한 제품이다. 장갑 바닥에 코팅된 니트릴 소재는 장갑의 그립감을 최대화해 기름이 묻어도 손에서 전동공구 등이 미끄러지는 일을 방지한다.

밀워키 관계자는 "현장 안전을 지키는 것은 자신 뿐만 아니라 함께 일하는 다른 사람의 안전까지 책임지는 일"이라면서 "밀워키의 섬세함이 담긴 안전 워크기어로 만에 하나 일어날 수 있는 사고를 미연에 방지하길 바란다"고 말했다.

커블체어, 국내 최대 소비재 전시회 '수원 메가쇼' 참가

커블체어 제조사 에이블루는 오는 19일까지 수원컨벤션 센터에서 열리는 수원 메가쇼에 참가한다. 메가쇼는 가구와 패션, 뷰티, 식료품 등을 선보이는 대형 종합 박람회로 일반 시민뿐만 아니라 국내외 바이어 및 유통 관계자들이 대거 찾아 B2C와 B2B를 동시에 겨냥할 수 있는 국내 최대 소비재 전시회다.

커블체어는 지렛대 원리를 통해 바른 자세를 유지하도록 도와주는 제품으로 출시 이후 800만개 이상 판매한 메가 히트 상품이다. 국내뿐 아니라 해외 시장에도 적극적으로 도전한 결과 최근 무역의 날을 맞아 2021년 100만 달러 수출의 탑을 수상했다.

에이블루는 이번 전시회를 통해 신제품 커블체어 그랜드와 스테디셀러인 와이더를 소개하고 체험 기회를 제공한다. 커블체어 홍보부스를 방문해 체험하는 고객에게는 핫팩을, 커블체어 구매 고객에게는 더스트백을 무상으로 증정하고 있다.

5만원 이상 구매 고객에게는 추첨을 통해 배구 황제 김연경 선수 친필 사인볼과 스타벅스 기프트카드, 커블체어 및 박스탭 등 에이블루 제품을 지급하고 있으며, 주말(18, 19일)에는 오후 2시부터 3시까지 1시간 동안 커블체어 체험 고객에게 '커블 라인프렌즈 에디션' 등을 증정하는 타임 이벤트도 진행한다.

에이블루 관계자는 "박람회 기간동안 커블체어 신제품 체험을 통해서 더 많은 사람들이 바른 자세를 유지하는 습관에 대해 생각하도록 홍보부스를 기획했다"면서 "이번 메가쇼가 소비자들에게 더욱 가까이 다가가는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

