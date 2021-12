[아시아경제 문혜원 기자] 폴 바셋이 겨울 시즌 스테디셀러인 딸기 음료 5종을 출시했다고 17일 밝혔다.

신제품은 딸기 아이스크림, 아이스크림 딸기 라떼, 소잘딸기 우유, 생딸기 아이스크림, 생딸기 주스까지 총 5종이다.

폴 바셋 겨울 시그니처 메뉴가 된 ‘딸기 아이스크림’과 ‘아이스크림 딸기 라떼’는 상하목장 아이스크림을 사용해 부드러우면서도 진한 맛을 느낄 수 있다.

소화가 잘되는 우유에 과육이 살아있는 딸기청을 더한 ‘소잘 딸기 우유’는 부드럽고 상큼한 맛이 특징이다.

밀크 아이스크림에 생딸기를 더한 ‘생딸기 아이스크림’과 ‘생딸기 주스’에는 상하농원 설향딸기를 사용해 풍부한 향과 과즙을 느낄 수 있다.

