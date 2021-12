SKT, 홀트아동복지회와 연말 기부 캠페인 펼쳐

T다이렉트샵에서 '희망트리' 캠페인

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 홀트아동복지회와 공식 온라인샵 T다이렉트샵에서 연말 기부 캠페인 ‘희망트리’를 이달 31일까지 진행한다고 17일 밝혔다.

희망트리는 고객이 T다이렉트샵에서 특정 단말을 구매하거나 이벤트에 참여해 입양대기아동·미혼한부모가정 등 취약계층에 기부금을 전달하는 캠페인이다.

캠페인 기간 중 T다이렉트샵에서 갤럭시Z 폴드3와 플립3를 구매하면 T다이렉트샵이 홀트아동복지회를 통해 입양대기아동에게 필요한 로타바이러스 백신을 기부한다. 해당 단말 구매 1건당 8만원 상당 백신 1회가 자동 기부된다.

SK텔레콤은 단말 구매 1건당 1만 행복크레딧을 별도로 추가 적립해 ESG(환경·사회·지배구조) 활동에 기부할 예정이다. 행복크레딧 1크레딧은 1원에 상응한다.

단말 구매를 통해 백신을 기부한 고객에게는 ▲무아스 루돌프 LED 무드등 ▲조아트 크리스마스트리 세트 등의 T기프트와 나눔 메시지 카드가 제공된다. 선착순 300명에게는 미혼 한부모가 제작한 향낭을 전달한다.

캠페인 기간 내 단말을 구매할 계획이 없는 고객을 위한 ‘터치 기부’도 있다. 희망트리 캠페인 페이지에서 본인 인증 후, ‘미혼한부모가정 지원 캠페인’ 또는 ‘위기가정아동 의료지원 캠페인’을 선택해 참여할 수 있다. 1회 참여 시 100원씩 적립되며, 1일 1회, 최대 10회까지 참여 가능하다. 터치 기부 10회 참여 고객 전원은 T다이렉트샵 액세서리 1만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

김성준 SK텔레콤 언택트CP 담당은 "T다이렉트샵을 방문하는 고객들이 쉽게 기부 활동에 참여할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다"며 "희망트리 캠페인이 코로나19로 지친 사회에 따뜻한 위로가 되길 기대한다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr