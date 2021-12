속보[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 자회사경영관리위원회(자경위)와 임시 이사회를 열고 자회사 최고경영자(CEO) 후보로 6명을 신규 선임하고 4명을 연임 추천했다고 16일 밝혔다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr