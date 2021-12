[아시아경제 문혜원 기자] 케이카 케이카 381970 | 코스피 증권정보 현재가 37,800 전일대비 1,200 등락률 +3.28% 거래량 463,893 전일가 36,600 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株[종목속으로]골드만삭스 덕에 제대로 뜬 케이카 close 는 주주이익 환원 및 주주중시 경영의 일환으로 현금 배당을 실시할 계획이라고 16일 공시했다.

배당 기준일은 오는 31일이며, 주당 750원(예정)의 현금배당을 진행할 계획이다. 이는 내년 3월 정기 주주총회를 통해 최종 확정된다.

