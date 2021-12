FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제

FOMC, 테이퍼링 조기 종료 공식화…내년 기준금리 3차례 인상 전망

코스닥 장 초반 1% 상승했지만…상승폭 줄어

[아시아경제 공병선 기자] 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 관련 불확실성이 해소되면서 코스피가 3000선을 회복했다. 다만 글로벌 공급망 차질 문제가 여전히 남아 있어 기대와 현실 간 괴리가 발생할 수 있다는 지적이 나온다.

16일 코스피는 전일 대비 0.57%(17.02포인트) 상승한 3006.41로 장을 마쳤다. 이날 장중 3000선을 하회하기도 했지만 오후 2시50분경을 기점으로 3000선을 다시 넘어섰다.

FOMC 관련 불확실성의 해소가 국내 증시에 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다. 14~15일(현지시간) 진행된 FOMC에서 미국 연방준비제도(Fed)는 자산매입축소(테이퍼링) 속도를 올리고 내년 3월에 종료하겠다고 발표했다. 아울러 점도표를 통해 내년에 기준금리를 3차례 인상할 것이라고도 전망했다. 이경민 대신증권 연구원은 “미국 및 글로벌 증시가 안도하면서 코스피가 2950~3050 안에서의 박스권 등락을 반복할 것”이라며 “단기 낙폭과대주와 소외주 중심으로 순환매도 지속될 것”이라고 예측했다.

하지만 불확실성 해소에서 비롯된 기대와 현실 간 괴리가 발생할 것으로 예상된다. 여전히 글로벌 공급망 차질 문제가 해결되지 않았기 때문이다. 이 연구원은 “글로벌 공급망 병목현상이 지속되면서 국내외 펀더멘털 동력이 약화되고 있다”며 “올해 말과 내년 초 실적 발표 직전 기간에 돌입하면서 실적 전망 하향 조정도 전개될 것으로 전망된다”고 말했다.

외국인의 매수세가 강보합세로 이어졌다. 외국인은 1868억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 1678억원, 522억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 통신업의 상승폭은 2.95%로 가장 컸다. 이어 의약품(2.27%), 의료정밀(1.81%), 운수창고(1.78%), 섬유의복(1.01%), 화학(0.77%) 등 순이었다. 기계(-0.32%), 증권(-0.22%), 음식료업(-0.20%) 순으로는 하락했다.

네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 387,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 542,590 전일가 387,500 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러코스피 시총 3위 경쟁 치열…쫓는 '삼바' 쫓기는 '네이버'FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close )를 제외한 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 958,000 전일대비 54,000 등락률 +5.97% 거래량 284,951 전일가 904,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러코스피 시총 3위 경쟁 치열…쫓는 '삼바' 쫓기는 '네이버'FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close 의 상승폭은 5.97%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 1,400 등락률 +1.66% 거래량 1,012,827 전일가 84,300 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (1.66%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 683,000 전일대비 9,000 등락률 +1.34% 거래량 223,557 전일가 674,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (1.34%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 705,000 전일대비 9,000 등락률 +1.29% 거래량 225,624 전일가 696,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (1.29%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 1,000 등락률 +0.84% 거래량 1,164,994 전일가 118,500 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (0.84%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,100 전일대비 500 등락률 +0.80% 거래량 944,214 전일가 62,600 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (0.80%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 3,852,001 전일가 123,500 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러[특징주] 러셀, 삼성 로봇사업 본격화에 SK하이닉스·현대차 로봇 공급 부각 강세FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close (0.40%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 11,932,940 전일가 77,600 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러[특징주] 러셀, 삼성 로봇사업 본격화에 SK하이닉스·현대차 로봇 공급 부각 강세삼성전자, 차량용 반도체 공략 가속…고성능 메모리 공급 close (0.26%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 454,385 전일가 209,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러[특징주] 러셀, 삼성 로봇사업 본격화에 SK하이닉스·현대차 로봇 공급 부각 강세FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close (0.24%) 순이었다. NAVER는 보합을 나타냈다.

이날 코스닥은 전일 대비 0.43%(4.34포인트) 상승한 1007.86으로 장을 마쳤다. 이날 오전 9시52분 1016.32까지 올랐지만 이후 상승폭이 줄었다.

외국인과 기관의 매수세가 비교적 거셌다. 외국인과 기관은 각각 102억원, 571억원을 순매수했다. 개인은 517억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 의료·정밀기기의 상승폭은 2.12%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(1.64%), 기타 제조(1.63%), 운송(1.39%), 디지털콘텐츠(1.32%) 등 순이었다. 섬유·의류(-1.81%), 기타서비스(-0.83%), 비금속(-0.58%), 금융(-0.40%), 인터넷(-0.36%) 등 순으로는 하락했다.

약세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,550 전일대비 350 등락률 -1.00% 거래량 606,384 전일가 34,900 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close 의 낙폭은 1.00%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,000 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 368,726 전일가 82,400 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (-0.49%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 84,900 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 262,313 전일가 85,300 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (-0.47%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 88,600 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 1,101,464 전일가 88,900 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (-0.34%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 512,200 전일대비 400 등락률 -0.08% 거래량 125,663 전일가 512,600 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (-0.08%) 순이었다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 163,400 전일대비 5,700 등락률 +3.61% 거래량 1,433,288 전일가 157,700 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (3.61%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 124,100 전일대비 4,300 등락률 +3.59% 거래량 479,965 전일가 119,800 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (3.59%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 207,000 전일대비 2,500 등락률 +1.22% 거래량 464,280 전일가 204,500 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (1.22%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,500 전일대비 400 등락률 +0.32% 거래량 93,769 전일가 125,100 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close (0.32%) 순으로는 상승했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 402,900 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close 는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 2,000 등락률 +0.78% 거래량 128,806 전일가 257,000 2021.12.16 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러대한상의, 국가발전 프로젝트 '오디션' TV로 연다FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세 close 와의 합병 때문에 주식매매거래가 정지됐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr