윤석열 "사과할 예정 그런 것은 아니다"

부인 김건희 '허위' 이력서 의혹 제기에 정치공세 규정한 듯

"상대 당 공세에 팩트체크 그런 차원"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 부인 김건희씨의 학력·경력 부풀리기 의혹과 관련해 사과 하지 않을 뜻을 16일 밝혔다. 윤 후보는 김씨와 관련된 폭로가 정치 공세라고 규정 짓고 있는 모양새다.

윤 후보는 이날 오전 서울 여의도 당사 앞에서 기자들과 만나 "사과에 공식 사과가 있고 그런 게 있느냐"면서 "사과를 할 예정이다 그런 것은 아니다"라고 말했다.

그는 "사과라는 것은 뭐 잘못된 게 있을 때는 국민에 대항해서 이길 순 없는 것 아니냐"며 "이것이 과도하고 부당한 공사라고 하면 거기에 대해서 팩트체크는 그런 차원으로 보면 된다"고 말했다.

김씨는 최근 대학 강사로 채용될 때 당시 냈던 이력서에서 허위 경력과 학력 부풀리기 등을 했다는 의혹이 제기됐다. 전날엔 서울 서초구 코바나컨텐츠 사무실 앞에서 연합뉴스 기자와 만난 김씨는 "사실관계 여부를 떠나 국민께서 불편함과 피로감을 느낄 수 있어 사과드린다"고 밝힌 바 있다. 의혹 제기와 관련해 사실이 아니라는 뜻을 은연 중에 내비쳤다.

윤 후보는 "나 자신이나, 제 처나 간에 그런 문제에 대해서는 국민의 비판을 다 겸허하게 받아들인다는 입장"이라면서도 "다만 선거를 앞두고 상대 당에서 하는 공세에 대해 우리는 정확한 진상을 국민도 아셔야 한다는 차원에서 필요한 팩트체크를 한다는 것으로 아시면 된다"고 설명했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr