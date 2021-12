한솔제지, 폴 바셋 전 매장에 친환경 종이컵 '테라바스' 공급

[아시아경제 김종화 기자] 국내 제지업계 1위 한솔제지와 스페셜티 커피 전문 브랜드 폴 바셋을 운영하는 엠즈씨드가 ESG 경영 강화를 위한 협력에 나선다.

한솔제지는 엠즈씨드와 'ESG 강화를 위한 친환경 종이 패키지 개발 협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 업무 협약을 통해 폴 바셋 매장 내 일회용품을 친환경 소재로 전환하기 위한 제품을 공동으로 개발하고, 다양한 친환경 신사업에 대해 함께 모색해 나갈 방침이다.

엠즈씨드는 지난 10월부터 폴 바셋 전매장에 폴리에틸렌(PE) 대신 수용성 코팅액을 사용해 재활용이 쉬운 친환경 종이 제품인 한솔제지의 테라바스(Terravas) 종이 빨대 제품을 도입했으며, 12월 중에는 테라바스 종이컵을 전면 도입할 계획이다.

또 △종이물티슈 △종이 커트러리(포크, 나이프 등) △종이 리드(뚜껑) △드립 및 원두커피 패키지 등 매장 내 주요 일회용품을 종이 소재로 전환하기 위한 공동 연구 및 테스트도 진행하게 된다.

양사는 이를 통해 연간 사용량 수백 만개에 달하는 플라스틱 및 알루미늄 소재 일회용품을 재활용이 용이한 종이 소재로 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한철규 한솔제지 대표는 "이번 협업을 통해 폴 바셋을 이용하는 고객에게 한솔제지의 친환경 제품을 선보이는 동시에 공감대를 형성할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 친환경 종이소재 개발을 위한 지속적인 연구 개발에 주력할 것"이라고 말했다.

