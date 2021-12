과일맥주 ‘트롤브루’, 출시 1년만에 450만캔 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계그룹의 주류유통전문기업 신세계L&B(이하, 신세계엘앤비)는 과일맥주 브랜드 ‘트롤브루’가 론칭 1년(2020년 11월~ 2021년 11월 30일)만에 누적 판매량 450만캔을 달성했다고 16일 밝혔다. 특히 주요 판매채널 중 편의점에서 높은 판매 비중(전체 판매의 70%, 315만캔)을 보인 것으로 나타났다.

신세계엘앤비는 지난해 11월 독일 과일맥주 브랜드 ‘트롤브루’를 론칭하며 이마트, 트레이더스, 편의점 등 다양한 유통 채널을 통해 제품을 선보였다.

편의점 흥행에 대해 신세계엘앤비는 편의점 주요 고객층인 MZ세대를 중심으로 한 고도주 기피현상, NOLO(NO alcohol or LOw alcohol)문화에 따른 것으로 분석하고 있다. 관세청 통계에 따르면 올 한 해 수입맥주의 양은 감소했으나 무알코올 맥주 수입은 전년 대비 113.5% 성장한 것으로 나타났다.

‘트롤브루’는 독일 만하임의 최대 규모 브루어리인 ‘아이쉬바움’에서 온 과일맥주다. 라거 맥주를 베이스로 자몽주스와 레몬주스 농축액을 더해, 맥주의 청량감과 과일의 상큼함을 조화롭게 구현한 것이 특징이다. 알코올 도수는 2.6%(자몽), 2.4%(레몬)로 낮은 알코올 도수를 지녔다.

