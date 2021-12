GS더프레시, 주류 픽업 서비스 ‘인기’…보름 만에 9000건 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] GS더프레시가 ‘와인25플러스’와 손잡고 선보인 주류 상품 픽업 서비스가 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

16일 GS더프레시에 따르면 지난 1일부터 15일까지 픽업 수량은 약 9000여건을 기록했다. 같은 기간 와인, 위스키, 하드리큐어 카테고리 매출은 픽업 서비스 매출이 포함되면서 전월 대비 43.4% 신장했다.

픽업서비스를 통해서 가장 많이 주문된 상품은 프리미엄 와인 ‘넘버3 에로이카’이다. 이 상품은 GS리테일이 프랑스의 유명 와이너리인 샤또발란드로와 제휴해 만든 와인으로 유명하다. 이어 '캄파리홈텐딩키트 2021'이 많이 팔렸다. 해당 상품은 이탈리아의 유명 리큐어 캄파리를 포함 4종의 칵테일용 주류와 홈텐딩 도구 6종으로 구성돼있다.

GS리테일 관계자는 “주류 픽업 서비스의 강점은 전문점에서도 구하기 쉽지 않은 특별한 주류와 신선한 정육, 과일 등을 원스톱으로 쇼핑할 수 있다는 데 있다”며 “지방에 거주하는 주류 애호가 중심으로 주문량이 늘고 있어 매장 내 홍보를 더욱 강화할 예정”이라고 말했다.

