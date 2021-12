반미공조 강화한 시진핑·푸틴…"올림픽 회동 고대"

6개월 만에 영상 정상회담

[아시아경제 기하영 기자]시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일 영상 정상회담을 갖고 미국의 압박에 맞선 전략적 공조 방안을 논의했다.

러시아 이타르타스 통신에 따르면 회담에서 시 주석은 "세계는 격동과 변혁의 시기로 접어들었다"며 "중러 관계는 시련을 견디며 그 생명력을 입증했다"고 말했다.

이어 "(푸틴 대통령은) 국익을 수호하려는 중국의 노력을 강하게 지지하고 양국 관계를 틀어지게 하려는 어떤 시도에도 결연히 저항했다"며 "이를 높이 평가한다"고 밝혔다.

시 주석은 "푸틴 대통령이 베이징동계올림픽 개회식(내년 2월4일)에 참석키 위해 중국을 방문할 것을 기대한다"며 "우리의 올림픽 회동을 고대한다"고 말했다.

이에 대해 푸틴 대통령은 "당신과 영상으로 직접 소통하게 돼 기쁘다"며 "러중 관계에 대해 근본적인 대화를 하고, 포괄적 파트너십과 전략적 소통을 할 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 "나는 우리가 스포츠와 올림픽 운동의 정치화 시도를 용납할 수 없다는 점을 포함해 국제 스포츠 협력에 관해 늘 서로를 지지해왔다는 점에 주목하고 싶다"며 "우리가 내년 2월에 직접 만날 수 있기를 기대한다. 앞서 동의한 대로 동계올림픽 개막식에 참석하기 전에 회담을 할 것"이라고 화답했다.

미국 등 서방의 베이징올림픽 외교적 보이콧을 올림픽의 정치화라고 반박하는 중국의 입장을 두둔하면서 개막식에 직접 참석하겠다는 의사를 확인한 것이다.

푸틴 대통령은 "나는 러중 관계를 21세기 국가간 협력의 진정한 모범이라고 평가한다"고 말했다.

시 주석과 푸틴 대통령은 이날 미국에 맞선 양국의 전략적 공조 방안을 논의한 것으로 보인다. 특히 중·러와 미국 간의 갈등 속에 긴장이 높아가는 대만해협과 우크라이나 상황과 관련해 집중적으로 의견을 교환한 것으로 추정된다.

아울러 올해 육·해·공군에 걸쳐 연쇄적으로 진행한 양국 연합훈련 등 군사 협력을 내년에도 이어가고, 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 이란 핵과 북핵 문제 등 국제 현안에 공동 대응하는데 뜻을 모을 것으로 전망된다.

반미를 고리로 '밀월' 관계를 이어가고 있는 두 정상 간 공식적인 대화는 지난 8월 25일 전화통화 이후 110여 일 만이다. 시 주석과 푸틴 대통령은 지난 6월에도 중국-러시아 우호·협력 조약을 연장하는 계기에 영상 회담을 가진 바 있다.

