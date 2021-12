[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김옥수 광주광역시 서구의회 의원이 지난 14일 사단법인 한국장애인 부모회 광주광역시 지회로부터 공로상을 수상했다.

김 의원은 의정활동 중 장애인의 재활과 자립에 관심을 가지고 장애인 권익증진에 노력해 왔다.

또 서구 장애인복지시설 누리보듬 주간보호센터 내부갈등에 따른 시설 운영 정상화를 위해 수 차례 간담회를 추진하는 등 해결방안을 모색하는 데 힘썼다.

그 결과 시설장 교체, 소재지 변경 승인 등으로 양측 대립된 의견을 조율하고 현재 센터가 정상적으로 운영하는데 공헌한 점을 인정 받았다.

김 의원은 “오늘 받은 이 상은 그 어떤 상보다 영광스럽고 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로 우리 사회의 대표적 약자인 장애인을 위해 더욱 관심을 가지고 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

