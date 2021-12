삼성바이오로직스, 김용신 부사장 등 2022년 임원 승진 인사(상보)

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 899,000 전일대비 9,000 등락률 +1.01% 거래량 50,176 전일가 890,000 2021.12.15 12:18 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감AZ 코로나 항체치료제, 삼성바이오 위탁생산삼성바이오 생산 모더나 백신 정식품목허가… '국내 생산 mRNA 백신 중 최초' close 는 2022년 정기 임원인사를 통해 부사장 1명, 상무 6명을 승진 발표했다고 15일 밝혔다.

이번 인사에 대해 삼성바이오로직스는 "불확실한 경영환경 속에서도 금기 역대 최대의 성과를 창출했다"며 "향후 글로벌 경쟁력 강화 및 중장기 성장을 견인할 부문에서 철저한 성과주의에 기반한 발탁 인사를 실시했다"고 밝혔다.

김용신 부사장은 삼성전자 VD산업부 인사부장, 삼성바이오로직스 GES팀장(인사총괄) 등을 담당했다. 지난해부터 삼성바이오로직스 글로벌지원센터장을 맡고 있다.

특히 삼성바이오로직스는 "전문성과 혁신역량을 보유한 여성·외국인 등 과감한 세대교체를 실시해 글로벌 수준의 다양성을 확보하고 이를 기반으로 비즈니스 경쟁력을 더욱 제고해 나갈 계획"이라며 "또한 젊은 경영진을 조기에 육성하기 위해 전무·부사장 직급을 통합해 임원 직급을 상무·부사장 2직급 체계로 단순화했다"고 설명했다.

이번 인사를 통해 여성은 김희정 DS센터 플랜트 3팀장, 조 베스 디프레이타스 품질운영센터 퀼리티 오퍼레이션팀장 등 2명이 상무로 승진했다. 또 외국인은 조 베스 상무와 함께 케빈 샤프 글로벌 영업센터 얼라이언스 매니지먼트 팀장 등 2명에 대한 상무 승진이 결정됐다.

삼성바이오로직스는 이번 정기 임원인사에 이어 조만간 조직개편 및 보직인사도 발표할 예정이다.

[승진자 명단]

◇부사장 승진 ▲김용신

◇상무 승진 ▲김희정 ▲이재선 ▲조영진 ▲허도영 ▲조 베스 디프레이타스(Jo Beth DeFreitas) ▲케빈 샤프(Kevin Sharp)

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr