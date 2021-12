'방역 전쟁'‥ 질병청은 '엉금엉금', 고양시는 '안심 방역 패스'

'안심 방역패스', 출입 등록부터 접종 확인까지 한 번에 확인

질병청 '쿠브', 잦은 시스템 과부하·오류로 국민 불편 가중

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 "잦은 시스템 과부하와 오류를 내는 질병관리청의 쿠브(COOV) 애플리케이션보다 업그레이드 버전인 '안심 방역 패스'를 개발, 출입등록부터 접종 확인까지 한 번에 확인 가능한 시스템을 선보일 계획"이라고 15일 밝혔다.

고양시의 '안심 방역 패스'는 지난해 9월 고양시가 최초 도입한 뒤 전국적으로 확대한 '안심콜 출입관리시스템(080 전화인증)'과 연동한 백신 접종 확인 시스템이다.

시에 따르면, 방문객은 식당·카페 등에 방문 때 기존처럼 안심콜 번호로 전화를 걸면 접종 여부를 알려주는 문자가 휴대전화로 전송돼 이를 업주에게 보여주기만 하면 된다.

안심 방역 패스는 전화 한 통이면 10초 만에 출입인증부터 접종 확인이 동시에 가능한 빠르고 간편한 방식으로 고령자, 스마트폰 미사용자 등 정보취약계층도 이용할 수 있다.

또, 수만 명이 과부하 없이 동시에 인증할 수 있어 기존 방역 패스를 대체하는 유용한 대안이라는 것이다.

역학조사에서도 담당자가 직접 시스템에 접속, 빠르게 접촉자를 파악해 대응할 수 있는 장점이 있다.

앞서 고양시는 '안심 방역 패스' 시행을 위해 지난 10월부터 KT 등과 협의해 문자 비용은 전액 고양시가 지원, 점주·방문객 모두 무료로 이용할 수 있도록 했다.

시는 이미 안심콜이 전국적으로 확산·이용 중인 시스템인 만큼, '안심 방역 패스'의 전국 확산에도 무리가 없을 것으로 보고 고양시 내 점포를 대상으로 시범 운영을 검토하고 있다.

이재준 고양시장은 "최근 확진자가 급증하는 상황에서 안심 방역 패스는 역학조사관이 직접 현장에 나가지 않아도 접촉자를 즉시 파악해 대상자에게 통보할 수 있는 효율적인 시스템"이라며, "중대본에서도 안심 방역 패스의 전국적인 확대를 적극 검토해 주기를 바란다"고 건의했다.

한편, 정부의 방역 패스는 전자(COOV 애플리케이션 또는 QR코드)·종이 접종증명서 또는 PCR 음성 확인서 제출을 통해 확인하고 있다.

하지만 전자 증명서는 어르신과 같은 정보취약계층은 사용이 어렵고 종이 확인서는 늘 소지해야 하는 불편과 분실 위험도 있다.

게다가 방역 패스와 별도로 출입등록까지 추가로 해야 하기 때문에 불편이 배가되고 있다.

출입등록과 접종 여부 확인이 동시에 가능해 최근 많은 점포에서 활용하는 QR코드는 역학조사에 시일이 소요된다.

관련기관으로부터 정보를 받아오는 데 하루 이상 걸리는 데다 역학조사관이 일일이 출입기록을 확인해야 하기 때문이다.

이런 가운데 지난 13일부터 식당·카페 등 방문 시 접종 완료 자임을 증명하는 '방역 패스' 제시를 의무화했지만, 질병관리청 시스템 과부하로 오류가 발생하면서 국민의 불편과 불만은 갈수록 커지고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr