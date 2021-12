경찰, '초등학생 감금·성관계' 혐의 20대 남성 2명 체포

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 시내 오피스텔에서 초등학생을 감금하고 성관계한 혐의를 받는 20대 초반 남성 2명이 체포됐다.

15일 경찰 등에 따르면 서울 중부경찰서는 전날 중구 신당동 한 오피스텔에서 초등학생 A(12)양을 가두고 성관계한 혐의(감금 등)를 받는 20대 남성 2명을 현행범으로 체포했다.

이들은 오전 9시 30분께부터 약 11시간 동안 A양을 감금한것으로 알려졌다. A양의 어머니는 전날 오후 관할 경찰서에 '딸이 집을 나갔다'며 112 신고를 했다. 공조 요청을 받은 중부경찰서 경찰은 의심 장소를 수색하던 중 A양을 발견해 보호자와 함께 해바라기센터에 인계했다.

남성들은 성관계 사실 자체를 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 이들은 6개월 전부터 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 A양을 알게 됐다고 주장한 것으로 알려졌다. 경찰은 피해자 진술 확보, 폐쇄회로TV(CCTV) 확인 등으로 수사를 보강한 뒤 구속영장 신청을 검토할 예정이다.

