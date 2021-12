일룸, 거실 인테리어 완성도 높이는 가구 신제품 6종 출시

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸이 새해를 맞이해 자신의 라이프스타일에 맞춘 거실 인테리어를 조성할 수 있는 리빙 신제품 6종을 출시했다.

코로나19 이후 가족의 생활양식, 취향 등을 반영해 거실을 꾸미고자 하는 수요를 반영해 일룸은 ▲소파 '밴쿠버'와 '오클랜드' ▲소파 테이블 '테누토'와 '스트링' ▲거실장 '엘렌트'와 '리네아' 등 리빙 가구 신제품을 대거 선보이며, 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

일룸 소파 밴쿠버와 오클랜드는 모던하고 심플한 디자인으로 어느 공간에서도 조화를 이루며, 사이즈가 다양해 각자의 라이프스타일에 맞춰 홈스타일링이 가능하다. 미드백 스타일의 소파인 밴쿠버는 절개선을 최소화한 심플한 디자인으로 미니멀한 거실 인테리어를 완성해준다. 오클랜드는 우아하고 볼륨감 있는 디자인과 편안한 착좌감이 특징인 하이백 소파다. 머리를 편안하게 받쳐주는 하이백 디자인과 허리를 부드럽게 받쳐주는 럼버 서포트 기능을 통해 최상의 휴식 경험을 선사한다. 일룸은 출시 전 진행한 얼리버드 프로모션에서 소비자들의 높은 호응으로 완판을 기록했다.

일룸 소파 테이블 테누토와 스트링은 일룸 특유의 세련된 디자인으로 홈인테리어의 포인트가 된다. 모듈형 소파 테이블인 테누토는 제품 사이즈가 800폭, 500폭 2가지로 구성돼 각각 단독으로 사용하거나, 2개의 테이블을 함께 배치해 1300폭으로 확장해 사용할 수 있다. 스트링은 슬림한 프레임과 라운드형 디자인이 특징인 제품이다. 강화유리 상판과 하부의 넉넉한 수납공간을 활용해 자주 사용하는 물품을 손쉽게 보관할 수 있다. 제품 사이즈는 650폭과 1200폭 2종으로 구성돼 있다.

일룸 거실장 엘렌트와 리네아는 군더더기 없는 심플한 디자인으로 거실을 갤러리처럼 감각적인 무드의 공간으로 연출할 수 있다. 두 제품 모두 모듈형 구성으로 거실 평형대, TV 규격과 취향에 따라 거실장의 높이, 길이, 색상 등 다양한 옵션을 선택해 각기 다른 레이아웃으로 꾸밀 수 있다. 엘렌트는 합리적인 가격대의 베이직한 디자인의 제품으로 다양한 인테리어와 접목하기 용이한 점이, 리네아는 미니멀한 디자인에 코너 부분을 부드러운 곡선으로 처리해 고급스러움과 안전을 더한 점이 특징이다.

일룸 관계자는 "개인의 라이프스타일, 생활 패턴 등에 따라 자신에게 적합한 거실 인테리어 구현이 가능하도록 실용성은 물론 심미적 디자인까지 겸비한 다양한 리빙 가구 신제품들을 선보이게 됐다"면서 "이번 일룸 신제품을 통해 각자의 취향에 최적화된 거실 공간을 조성하고 휴식, 취미생활 등 다양한 가족 활동을 더욱 편안하고 만족스럽게 누리기를 바란다"고 전했다.

