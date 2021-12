[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사는 '해외 커버드본드 발행 현황과 정책 제언'을 주제로 한국증권학회와 공동 정책심포지엄을 개최한다고 15일 밝혔다.

이날 심포지엄에서 발표되는 주제는 '국내외 커버드본드 시장 현황과 향후 전망'과 '최근 미국 주택금융시장 및 상품 현황'이다. 각각 송완연 주택금융공사 티장과 최현수 카이스트 경영공학부 교수가 맡는다.

토론에는 이장우 부산대 경영학과 교수, 손판도 동아대 국제전문대학원 교수, 안세륭 부경대 경영학부 교수, 서동우 주택금융공사 부장이 참가한다. 사회는 김중혁 고려대 경영학과 교수가 맡는다.

