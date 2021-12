北 내년 2월 최고인민회의…김정은 이번에도 '입장' 밝힐까

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 내년 2월 남한의 국회에 해당하는 최고인민회의를 소집, 새해 사업과 국가 예산 등을 논의한다. 집권 10년을 맞는 김정은 북한 노동당 총비서가 지난 9월처럼 이번 최고인민회의에도 참석해 대내외 입장을 밝힐지 주목된다.

조선중앙통신은 15일 "조선민주주의인민공화국 최고인민회의 상임위원회 제14기 제18차 전원회의가 14일 만수대의사당에서 진행됐다"며 이 상임위에서 내년 2월 6일 평양에서 최고인민회의 제14기 제6차 회의 소집이 결정됐다고 밝혔다.

최고인민회의는 북한 헌법상 최고 주권 기관으로 통상 매년 4월 전후로 정기회의를 연다. 내년 최고인민회의에서는 올해 내각 사업과 내년 과업, 올해 예산 결산과 내년 국가 예산 문제 등이 논의되며, 올해 연말 진행될 당 8기 4차 전원회의에서 결정된 사항도 추인하게 될 것으로 보인다.

김 총비서가 이번 최고인민회의에 참석할지도 주목된다. 김 총비서는 최고인민회의 대의원은 아니지만 지난 9월 29일 최고인민회의에서 시정연설을 통해 남북통신선 복원 및 이중기준 철폐 요구 등을 밝힌 바 있다. 오는 17일을 맞아 집권 10년을 맞는 김 총비서가 시정연설 등을 통해 대남·대미 메시지를 던지거나, '김정은주의' 등 독자적 위상 강화를 바탕으로 내부 결속 메시지를 낼 가능성도 있다.

단 연말 전원회의와 연초 신년사 등 김 총비서가 메시지를 낼 기회가 적지 않은 만큼 굳이 참석하지 않을 것이라는 분석도 나온다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "김 총비서가 전원회의에서 발언을 하고 신년사도 한 후, 또 최고인민회의에서 시정연설까지 하지는 않을 것"이라며 "경중을 따져 보고 참석을 결정할 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr