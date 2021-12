롯데푸드 '쉐푸드', 롯데마트 잠실점에 첫 브랜드 체험공간 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 가정간편식(HMR) 브랜드 '쉐푸드(Chefood)'의 체험공간을 열며 본격적인 브랜드 알리기에 나섰다.

롯데푸드는 롯데마트 잠실점에 '쉐푸드 랩'을 선보인다고 15일 밝혔다. 롯데푸드가 고객 접점에 쉐푸드의 브랜드 매장을 선보이는 것은 이번이 처음이다.

쉐푸드 랩에서는 요리사가 직접 쉐푸드 제품을 활용해 사회관계망서비스(SNS) 등에서 화제가 되는 이색 메뉴를 조리해 준다. 예를 들어 ▲쉐푸드 통돈까스로 만든 오코노미야끼인 ‘통코노미야끼’ ▲쉐푸드 고기왕교자에 세가지 치즈를 얹은 ‘트리플 치즈 왕교자 그라탕’ ▲쉐푸드 롤만두와 떡을 꼬치에 꽂아 와플기계로 누른 ‘롤떡롤떡 와플꼬치’ 등이다.

또 제철 원재료와 지역 특산물로 만든 샐러드도 함께 즐길 수 있다. 제주 한라봉을 활용한 ‘제주 한라봉 쉬림프 샐러드’, 루돌프 모양의 치즈를 올린 ‘리코타 치즈 과일 샐러드’ 등과 같은 샐러드를 시즌 별로 운영한다.

롯데푸드는 쉐푸드 랩이 고객 접점인 대형마트에 위치해 있어 브랜드 홍보에 최적으로 판단했다. 특히 롯데마트 잠실점은 제타플렉스라는 새로운 점포명으로 대대적 새단장을 앞두고 있어, 처음 선보이는 쉐푸드 브랜드 숍 운영 효과를 극대화 해줄 것으로 기대하고 있다.

롯데푸드는 930억원을 투자해 올해 4월 김천공장의 HMR라인을 새롭게 증축했다. 올해 10월에는 배우 김우빈을 모델로 12년만에 쉐푸드 TV광고를 집행하는 등 마케팅에도 박차를 가하고 있다. 앞으로 쉐푸드 랩을 통해 제품 체험, 고객 소통 확대에 나설 방침이다. 또, 고객 반응을 살펴 향후 제품 개발에도 반영할 예정이다.

롯데푸드 관계자는 “앞으로도 쉐푸드 브랜드 체험기회를 늘리고 고객과의 소통 강화하는 다양한 시도를 지속하겠다”이라며 “쉐푸드 랩에서 간편식으로 만든 수준 높은 이색 요리를 즐겨보시기 바란다”고 말했다.

