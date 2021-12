학원단체 만난 유은혜…"연내 방역패스 개선방안 마련"

학원총연합회와 간담회, 학원업계 대안 마련 요구

관계부처와 공식 협의체 꾸려 논의하기로

15일 방역패스 철회 집회도 잠정 연기

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 내년 2월 시행되는 청소년 방역패스와 관련해 연내 개선방안을 마련하기로 했다.

14일 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 정부서울청사에서 한국학원총연합회와 간담회를 열어 백신접종과 방역패스제 관련 현장 애로사항과 요청을 청취하고 추진방안을 논의했다.

유 부총리는 백신 접종과 방역패스 시행으로 학원들이 우려하는 상황에 대해 공감을 업계와 관계부처, 전문가 등 각계 의견을 수렴해 보완 방안을 마련할 계획이라고 밝혔다.

학원총연합회는 강도 높은 방역관리를 실시했고 학원 자율 방역점검단 운영 등 정부 방역정책에 동참해왔고 대안을 마련해달라고 요청했다. 학원총연합회는 정부 발표 이후 줄곧 학원 방역패스 철회를 요구해왔다.

교육부와 학원총연합회는 학원 백신접종·방역패스 현장 수용성을 높이기 위해 관계부처와 공식 협의체를 구성하고 신속하게 협의를 진행하며, 가급적 연내 개선방안을 마련하기로 합의했다.

교육부는 "협의체를 통해 방역패스 적용시기와 방법 등을 중심으로, 학원 및 학부모의 불편을 최소화하는 방안에 대해 논의해나갈 예정"이라고 밝혔다.

학원총연합회는 오는 15일 정부 세종청사 앞에서 방역패스 철회를 촉구하는 집회를 개최하려던 계획이었으나 교육부와 협상 결과에 따라 일단 보류하기로 결정했다.

정부는 내년 2월부터 학원과 독서실, 스터디카페 등에서도 12~18세 청소년에게도 접종증명서나 PCR 검사 음성 확인서를 제출하도록 하는 '방역패스'를 적용한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr