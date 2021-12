[아시아경제 박지환 기자] SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 100 등락률 -0.22% 거래량 23,951 전일가 46,500 2021.12.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일[클릭 e종목]"SGC에너지, 4분기 역대급 실적 예고"SGC에너지, 오는 27일 기업설명회 개최 close 는 14일 720억원 규모의 신재생에너지공급인증서 매매 계약을 체결했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr