[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋증권은 해외선물옵션 거래소인 시카고옵션거래소(CBOE), 오사카증권거래소(OSE)에 대한 매매서비스를 추가적으로 시작한다고 14일 밝혔다.

이번 매매서비스로 추가되는 대표적인 상품은 CBOE의 빅스 선물, OSE의 닛케이225 선물·옵션, 토픽스 선물 등이 있다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 매매서비스 추가로 미래에셋증권 고객들은 기존의 4개 거래소(CME, EUREX, HKFE, SGX)에 상장된 품목을 포함해 총 6개 거래소의 82개 선물과 29개 옵션을 24시간 거래할 수 있게 됐다"고 설명했다.

해외선물옵션을 거래하기 위해서는 영업점 또는 미래에셋증권 어플리케이션(앱)을 통해 해외파생상품계좌를 개설해야한다. 보다 자세한 내용은 미래에셋증권 홈페이지에서 확인 가능하다.

