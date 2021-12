감염병전담요양병원 수도권에 6곳 추가 운영…병상 821개 증가

코로나 중환자 치료 거점전담병원 3곳도 추가

[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 확진자 중 고령의 와상·치매 환자 등을 치료하기 위한 감염병전담요양병원이 이번주 수도권에 6곳 추가 지정된다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 14일 감염병전담요양병원을 수도권에서 6곳 더 운영한다고 밝혔다. 감염병전담요양병원은 코로나19 증상이 심하지 않아 의료적 치료가 필요하지 않지만 와상 등의 문제로 돌봄이 필요한 환자를 전담하는 의료기관이다. 이에 따라 이런 환자를 치료할 수 있는 병상도 821개가 더 늘어난다.

새로 운영되는 6곳의 감염병전담요양병원은 서울 송파그랜드요양병원·성북참노인전문병원, 경기 신갈백세요양병원·하나애요양병원·센트럴요양병원, 인천 금강요양병원이다. 송파그랜드요양병원과 신갈백세요양병원은 전날 운영을 시작했고, 나머지 4곳은 순차적으로 운영을 시작한다.

지난 10일 기준으로 감염병전담요양병원은 전국에서 7곳, 병상 총 1199개가 지정돼 있었는데 이번 지정으로 13곳으로 늘어나게 된다. 수도권에선 전담요양병원이 5곳(병상 총 833개)에서 11곳이 운영된다.

한편, 중대본은 중환자 병상과 준중환자 병상을 모두 갖추고 코로나19 중환자 치료에 집중하는 거점전담병원을 3곳 추가했다. 거점전담병원은 1년전에는 10곳 가량 있었으나 이젠 21곳으로 늘었다. 이중 모든 병상을 코로나19 환자 치료에 활용하는 병원은 5곳이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr