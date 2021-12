현대오일뱅크, 국내 최초 초고급 휘발유 '울트라젠' 출시

전국 직영주유소 15곳에서 주유 가능

내년 1월까지 30개소로 판매 확대

[아시아경제 황윤주 기자] 현대오일뱅크가 국내 최초로 옥탄가 102 이상인 초고급 휘발유를 출시하고, 고급 휘발유 시장을 공략한다.

현대오일뱅크는 초고급 휘발유 '울트라카젠'을 출시했다고 14일 밝혔다. 전국 대표 직영 주유소 15개소에서 '울트라카젠'을 주유할 수 있다. 현대오일뱅크는 초고급 휘발유 취급 주유소를 내년 1월까지 30개소로 확대할 계획이다.

옥탄가는 휘발유 불완전 연소로 이상 폭발 현상(노킹)에 대한 저항성을 뜻한다. 옥탄가가 높을수록 이상 폭발을 일으키지 않고 잘 연소하기 때문에 고급 휘발유로 평가된다. 현대오일뱅크가 이번에 출시한 '울트라카젠'은 옥탄가가 102 RON(Research Octane Number)으로 국내 최고 수준이다. 현재 국내 정유사의 일반 휘발유 옥탄가는 91~93, 고급휘발유는 99~100 수준이다.

한국석유공사에 따르면 고급 휘발유 수요는 15년부터 매년 연평균 16%이상 증가하며 높은 성장세를 보이고 있다. 국내 수입차 증가세에 최근 출시되는 차량의 고급화와 대형화 추세도 이어지고 있어 고급휘발유에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망된다. 특히 온라인 커뮤니티를 중심으로 더 높은 옥탄가 주유소 정보를 공유하는 문화가 생겨나는 등 '하이엔드' 휘발유 제품에 대한 수요도 확대되는 양상이다. 실제 독일의 정유사 Aral은 옥탄가 102수준의 제품을 '얼티메이트(Ultimate)'라는 브랜드로 판매하고 있다.

현대오일뱅크는 '울트라카젠' 출시로 기존 고급 휘발유 브랜드인 '카젠'과 함께 투 트랙으로 고급 휘발유 시장을 공략한다는 전략이다. 현대오일뱅크는 지난해 고급 휘발유 브랜드 '카젠'을 리뉴얼 해 출시하고, 국내 최대 레이싱 대회인 '슈퍼레이스'에 공식 연료로 공급하며 브랜드 인지도를 높였다.

또 현대오일뱅크는 국내 최대 직영 네트워크를 기반으로 2019년말 144개 이던 고급 휘발유 취급주유소를 올해 7월 기준 354개로 대폭 늘리며 시장점유율 확대에 나서고 있다. 올해 현대오일뱅크의 고급 휘발유 판매량은 하루 1585배럴으로 국내 시장점유율 2위인 23%를 기록했다. 이는 2019년 하루 판매량 316배럴, 시장점유율 9% 수준과 비교하면 단기간에 판매량이 약 5배, 점유율은 2배 이상으로 증가한 수치다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr