진에어, 출발 임박편 할인 쿠폰 이벤트

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 350 등락률 -2.09% 거래량 62,768 전일가 16,750 2021.12.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트진에어, '단계적 일상회복' 국제선 확대…괌 증편·코나키나발루 운항진에어, 3분기 영업손실 445억원…전년比 적자 감소 close 는 출발 임박 국내선 항공편을 대상으로 예매 할인 혜택을 제공하는 작심삼일 3일 쿠폰 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이벤트는 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 350 등락률 -2.09% 거래량 62,768 전일가 16,750 2021.12.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트진에어, '단계적 일상회복' 국제선 확대…괌 증편·코나키나발루 운항진에어, 3분기 영업손실 445억원…전년比 적자 감소 close 회원 대상으로 홈페이지 및 모바일 웹, 앱을 통해 매일 1회씩 응모 가능하다. 이벤트 참여 고객 전원에게는 최대 10% 국내선 할인 쿠폰을 랜덤으로 제공한다. 쿠폰은 발급일로부터 3일 이내에 출발하는 국내선 편도 항공권 예매 시 주말, 성수기 구분 없이 사용 가능하다.

제휴 카드 이용 고객 대상으로도 혜택을 제공한다. 우선 우리카드 이용 고객 대상으로 매주 금, 토, 일요일마다 오후 9시부터 당일 자정까지 1만원 할인 쿠폰을 제공하는 이벤트를 진행한다. 할인 쿠폰 사용기간은 발급일로부터 7일이다. 항공 운임 10만원 이상 결제 시 사용 가능하다.

또한 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 350 등락률 -2.09% 거래량 62,768 전일가 16,750 2021.12.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트진에어, '단계적 일상회복' 국제선 확대…괌 증편·코나키나발루 운항진에어, 3분기 영업손실 445억원…전년比 적자 감소 close 는 삼성카드와 함께 매월 세번째 수요일마다 3만원 선착순 할인 쿠폰, 3000원 즉시 할인 이벤트도 진행한다. 이용을 원하는 고객은 홈페이지 등 온라인을 채널을 통해 할인 쿠폰을 미리 다운 받은 후 발급일로부터 3개월 이내 운항하는 항공권 예매 시 적용하면 된다. 할인 쿠폰 유효기간은 발급일로부터 1개월이다. 각 이벤트 할인 쿠폰은 매달 계정당 1회씩 사용 가능하다.

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 350 등락률 -2.09% 거래량 62,768 전일가 16,750 2021.12.14 09:51 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트진에어, '단계적 일상회복' 국제선 확대…괌 증편·코나키나발루 운항진에어, 3분기 영업손실 445억원…전년比 적자 감소 close 는 "연말연시를 맞이해 여행을 계획 중인 고객들을 위해 다양한 할인 이벤트를 준비했다"며 "고객들에게 안전한 항공 여행 서비스를 제공하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr