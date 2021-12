요기요, 소상공인과 함께하는 '요기요타운' 페스티벌 개최

17일부터 19일까지 사흘간 서울 이태원 퀴논길에서

골목상권 활성화 위해 전국 유명 맛집 20여 곳 동참

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 요기요는 단계적 일상회복 시기에 소상공인들과 함께 어려움을 극복하고자 하는 상생의 의미를 담은 푸드 페스티벌 '요기요타운'을 개최한다고 14일 밝혔다.

요기요타운은 용산구청, 이태원관광특구연합회와 함께 개최하며 전국 맛집의 대표 메뉴를 즐기며 소상공인 돕기에도 참여할 수 있는 푸드 페스티벌이다. 오는 17일부터 19일까지 서울 이태원 퀴논길에서 개최한다.

요기요는 그동안 코로나19로 큰 어려움을 겪었던 이태원 골목상권 활성화를 돕고 연말을 맞아 전국 지역 소상공인과 함께 고객들에게 맛있는 즐거움과 경험을 선사하고자 이번 행사를 마련했다고 설명했다. 코로나19로 늘어난 이태원 지역의 공실을 활용해 요기요타운을 조성, 주변 상권까지 활력을 더한다는 계획이다.

사흘간 열리는 이번 행사에는 행사의 취지에 공감한 전국 유명 맛집 20여 곳이 참여한다. 이번 행사를 통해 제주부터 부산, 속초, 이태원까지 이른바 '줄 서서 먹는 맛집'을 한곳에서 편하게 만날 수 있다.

요기요타운의 모든 주문과 결제는 요기요 앱을 통해 안전하고 편리한 포장 주문으로만 이뤄진다. 여기에 친환경 용기 약 12만 개를 지원해 요기요 소비자가 음식을 즐기며 친환경 문화를 실천할 수 있도록 했다. 행사에 쓰이는 친환경 용기 비용은 전액 요기요가 부담한다.

요기요는 코로나19 확산 방지와 안전을 위해 방역패스를 적용해 참여 인원을 제한하고 행사장 내외부를 주기적으로 소독하는 등 방역 수칙을 철저히 준수하며 안전한 행사 개최를 위해 최선을 다할 계획이다.

