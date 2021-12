바로고, 도시주방 역삼점서 '초근거리 배달' D2D 서비스 개시

위워크 역삼역 2호점 입주고객 대상 D2D 서비스

대기·이동시간 줄이고, 다회용기 사용 친환경 배달

[아시아경제 김보경 기자] 스타트업 바로고는 도시주방 역삼점 내 'D2D(DOSI to Desk)' 서비스를 출시하고, 초근거리 배달에 나선다고 14일 밝혔다.

D2D는 도시주방 역삼점이 위치한 위워크 역삼역 2호점 입주 고객을 대상으로 제공하는 초근거리 배달 서비스다. 식사 대기, 이동시간을 줄여 주문 고객의 편의를 높인다는 계획이다.

바로고는 D2D 서비스 론칭을 위해 페이코(PAYCO) 오더 및 식권 시스템이 결합된 모바일 배달 주문 채널에 '위워크 기업 고객 전용 주문 서비스' 기능을 구축했다. 위워크 역삼역 2호점 입주 고객이라면 누구나 D2D 서비스와 픽업을 이용할 수 있다.

D2D 서비스 이용 시 위워크 역삼역 2호점 내 원하는 층에서 음식 수령이 가능하며, 초근거리 배달은 도시주방 소속 '러너(Runner)'가 담당한다.

도시주방 역삼점은 D2D 서비스 이용 고객에게 다회용기를 제공할 예정이다. 이를 위해 친환경 다회용기 서비스 '리턴잇'을 운영하는 '잇그린'과 협력한다. 고객은 음식물 쓰레기, 일회용품 처리로 인한 번거로움을 크게 덜 수 있다.

도시주방 역삼점에서는 15일까지 D2D 서비스 론칭 행사를 진행한다. 행사 기간 동안 위워크 역삼역 2호점 1층 라운지 방문 시 도시주방 직원에게 서비스 이용 안내를 받을 수 있다. 방문 고객에게는 소정의 상품을 제공할 예정이다.

황영국 바로고 도시주방 팀장은 "이용 고객의 편의를 증진시키고 차별화된 딜리버리 경험을 선사하기 위해 서비스를 기획하게 됐다"며 "도시주방 역삼점 인근 위워크 12개 지점에 입주한 1000여개 기업 고객으로 D2D 서비스를 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr