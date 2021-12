"장관만 먹나" 5만 원 '금박 스테이크'에 1천 명 몰려…베트남서 '대박'

[아시아경제 나예은 기자] 지난달 베트남의 한 장관이 해외 출장길에 150만원이 넘는 초고가 '금박 스테이크'를 먹어 논란이 된 가운데, 최근 베트남에서 인당 5만원에 먹을 수 있는 '금박 스테이크'가 등장했다.

주요 외신에 따르면 최근 하노이시의 한 호텔 내 식당에서는 1인당 45달러(5만3000원) 가격의 금박 스테이크를 팔고 있다. 이 호텔에서 파는 스테이크는 4인용 스테이크를 금박 10~15장이 감싼 모양이다.

해당 호텔은 지난해 7월 건물 외벽은 물론 객실 내부 욕조와 변기까지 금박을 입혀 관심을 끈 일명 '도금 호텔'이다.

호텔은 이전부터 '금박 스테이크'를 팔고 있었으나, 최근 베트남 공공안전부의 장관 투 람의 '금박 스테이크'가 논란이 되자 호텔 식당 이름을 '황금 소고기 레스토랑'으로 바꾸고 논란이 된 '금박 스테이크'와 비슷한 스테이크를 인당 45달러에 판매하기 시작했다.

호텔 소유주인 응우옌 후 즈엉 회장은 "가격이 알맞은 금박 스테이크를 팔지 못할 이유가 없다고 생각했다"며 "금박 스테이크를 먹어보려고 온 손님이 1000명 이상이나 된다"고 전했다.

그러나 외신은 "한달 평균 수입이 183달러(21만5000원)에 불과한 베트남에서 45달러는 여전히 고가"라고 전했다.

한편, 지난달 베트남에서는 실세 정치인인 투 람 장관이 유엔기후변화협약 당사국총회에 참석차 영국을 방문한 런던의 한 유명 스테이크 식당에서 1140∼2150달러(134만∼254만원)의 '금박 스테이크'를 먹는 동영상이 현지 온라인에 퍼지며 공분을 샀다.

