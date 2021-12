김동훈 한국기자협회장 연임… 찬성 77.7%로 당선

[아시아경제 류태민 기자] 한국기자협회는 제48대 기자협회 회장 선거 결과 제47대 김동훈 회장의 연임이 결정됐다고 13일 밝혔다.

김 회장은 이번 선거에서 단독 입후보했다. 이날 전체 회원을 대상으로 실시한 휴대전화 문자 투표에서 김 회장은 유효투표수 5060표 가운데 3934표(77.7%)의 찬성을 얻어 연임에 성공했다. 전체 투표율은 1만374명의 유권자 중 5060명이 참여해 48.8%를 기록했다.

김 회장의 48대 회장 임기는 내년 1월1일부터 2년간이다.

김 회장은 1995년 한겨레신문에 입사해 기동취재팀과 법조팀, 정당팀, 전국부 등을 거쳤다. 기자협회 한겨레 지회장, 기자협회 부회장, 전국언론노조 수석부위원장으로도 활동했다. 47대 한국기자협회장으로 당선돼 현재 임기를 수행 중이다.

이날 투표는 한국기자협회 회장 선거관리위원회가 검증한 투표시스템에서 유권자의 휴대전화로 문자 메시지가 발송되면 안내에 따라 유권자가 인증번호를 입력하고 출마 후보의 찬반을 선택하는 방식으로 진행됐다.

