시진핑·푸틴, 15일 영상 회담…美 맞선 전략공조 논의(상보)

[아시아경제 김유리 기자] 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일 영상 회담을 진행한다고 중국 외교부가 13일 밝혔다.

두 정상 간 대화는 지난 8월25일 전화 통화 이후 석달 보름여 만이다. 시 주석과 푸틴 대통령은 미국에 맞선 양국의 전략적 공조 방안을 논의할 전망이다. 이란 핵과 북핵 등 국제 현안을 둘러싼 입장도 확인할 것으로 전망된다.

직전 통화에서 두 정상은 아프가니스탄 정세에 대한 의견을 나누고 대응 방안을 조율했다. 양자 및 다자 문제에 대해 적시에 의사소통을 유지하는 것이 중요하다는 데 의견을 같이 하고 다양한 방식으로 긴밀한 교류를 유지하기로 했다.

대만 해협과 러시아-우크라이나 국경 지역 긴장감이 높아지고 있는 상황에서 미국을 중심으로 한 서방은 중국과 러시아에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 조 바이든 미국 대통령은 지난 9~10일 세계 110여개국을 초청해 개최한 민주주의 정상회의 모두발언에서 "외부 독재자들은 전 세계에 영향력을 확대함으로써 그들의 힘을 키우고 억압적 정책을 정당화하려 한다"고 한 데 이어 폐막 연설에서 "독재가 전 세계 사람의 가슴 속에 타오르는 자유의 불꽃을 결코 꺼뜨릴 수 없다"고 강조했다. 이는 중국과 러시아를 겨냥한 발언으로 해석됐다.

주요 7개국(G7, 미국·영국·독일·프랑스·일본·캐나다·이탈리아)은 12일 리즈 트러스 영국 외무장관이 발표한 G7 외교·개발장관회의(영국 리버풀) 의장 성명에서 "중국의 강압적 경제정책에 관해 우려한다"는 입장을 내놨다. G7과 유럽연합(EU) 외교장관은 공동 성명에서 "러시아는 우크라이나에 추가로 군사적 공격을 가할 경우 그 대가로 엄청난 결과와 심각한 비용이 발생할 것임을 의심해선 안 된다"고 말했다.

