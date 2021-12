심상정 "이재명, 희대의 내로남불에 기가 차…전두환의 경제는 '노동자 고혈 경제'"

李 "전두환 공과 병존…3저 호황 잘 활용해 경제 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과"

[아시아경제 김소영 기자] 심상정 정의당 대선후보가 이재명 더불어민주당 대선후보의 '전두환 발언'에 대해 "희대의 '내로남불에 기가 차서 말이 안 나올 지경"이라고 일갈했다.

심 후보는 13일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "'전두환이 경제는 잘 했다'고 재평가한 본인의 말이 문제가 되자, 입장을 바꿔서 '진영논리에 빠져서 사실을 부정하면 안 된다'고 했다. 재평가한 그 사실부터가 틀렸다"며 이같이 비판했다.

그는 "이재명 후보는 불과 한 달 반 전에 '집단학살범도 집단학살 빼면 좋은 사람인가?'라며 윤석열 국민의힘 대선후보가 '쿠데타와 5.18만 빼면 전두환이 정치는 잘했다'고 한 발언을 맹비판한 적이 있다"고 지적했다.

이어 "전두환의 경제는 한 마디로 '노동자 고혈 경제'였다"며 "1987년 '노동자 대투쟁'이 왜 일어났겠나? 전두환의 국가전복기 시절에 자행된 극악한 노동탄압에 노동자들의 분노가 폭발한 것"이라고 말했다.

그러면서 "제가 바로 증인이다. 구로공단에 있으면서, 수많은 노조간부들이 머리채 잡혀서 삼청교육대에 끌려가는 것을 지켜봐야 했다"며 "'더 지독한 놈이 나타났다'고 하셨던 이소선 어머님(전태일 열사의 어머니)의 육성이 지금도 생생하다"고 전했다.

심 후보는 "전두환은 쿠데타 성공하자마자 '제3자 개입 금지' 규정 만들어서 노조 압살에 나섰다. 노동자는 자식이고, 기업주는 아버지라며 전근대적이고 굴종적인 노사관을 강요했다"며 "수많은 노동자들이 의문사, 행방불명, 행려병자가 되어 사라져 갔던 것이 바로 전두환 경제의 실체"라고 했다.

그는 "이재명 후보는 윤석열 후보가 전두환을 100% 부정하지 않고, 정치는 잘했다고 평가했을 때 '호남을 능멸했다, 석고대죄하라'고 분명히 말했다. 민주당의 모든 정치인들이 '참담하다, 수준이 낮다, 사과하라'고 (윤 후보를) 맹폭했다"며 "긴 말하지 않겠다. 양심이 있다면 똑같이 하기 바란다"고 밝혔다.

앞서 이재명 후보는 지난 11일 경북 칠곡 '다부동 전적기념관'에서 "전두환도 공과가 병존한다. 전체적으로 보면 3저 호황을 잘 활용해서 경제가 망가지지 않도록, 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과인 게 맞다"고 언급했다.

이에 '전두환 옹호'라는 비판이 일자 이 후보는 "전두환은 결코 용서할 수 없는 역사적인 죄인이라고 말했는데 그중 일부만 뚝 떼서 정치적으로 공격하는 것은 결코 바람직하지 않다"며 유감을 표명했다.

