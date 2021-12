"규제 강화 전에 빌리자"…보험사 대출 증가 규모 심상찮네(종합)

은행 문턱 높이자 풍선효과

20% 늘어난 중소형사도

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 67,500 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 253,885 전일가 67,300 2021.12.13 15:19 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명 1년새 4兆 '대출 폭증'…·교보 1兆 늘어삼성생명, 40대 부사장 발탁…"디지털·글로벌 성장 가속"'뉴삼성' 금융계열사도 세대교체…삼성화재 홍원학 내정 close 대출채권이 1년새 4조원 넘게 증가했다. 지난해 같은 기간 증가분 보다 2배 가까이 늘어난 규모다. 일부 중소형 생명보험사들 중에서는 대출이 20% 넘게 늘어난 곳도 속출했다. 소비자들이 대출 규제로 은행에서 돈을 구할 수 없게 되자 보험사를 찾는 풍선효과가 급속하게 확산되는 양상이다.

13일 보험업계에 따르면 삼성생명의 3분기 대출채권 규모는 53조8140억원으로, 전분기 52조3170억원에 비해 2.9% 증가했다. 코로나19 사태가 지속되면서 대출이 가파르게 몸집을 키우는 모습이다. 실제 지난해 1분기 47조6910억원에서 2분기에 47조6630억원으로 소폭 감소했던 대출은 3분기 들어 49조7840억원으로 4.4%나 증가했다.

이어 작년 4분기 50조원(1.3%)을 넘어섰고, 올해 1·2분기에 각각 51조1400억원(1.3%), 52조3170억원(2.3%)으로 다시 우상향하는 모양새다.

3분기 기준으로도 2019년 전년 동기 대비 9510억원(2.0%) 늘어나는데 그쳤지만, 지난해엔 2조8900억원(6.1%)까지 증가했다. 올해 역시 4조300억원으로 8.0% 급증한 상태다.

특히 기업대출 증가세가 두드러졌다. 이 기간 기업대출은 20조6290억원으로 지난해 같은 기간보다 13.0% 증가했다. 가계대출의 경우 9.2% 늘어난 18조2640억원을 기록했다. 약관대출은 14조8520억원으로 소폭(0.9%) 증가세를 보였다.

삼성생명은 자체적으로 총부채원리금상환비율(DSR) 기준을 60%에서 40%로 하향 조정하면서 대출 문턱을 높였지만, 대출 자체를 중단하지는 않은 상황이다.

생명보험 ‘빅3’ 중 하나인 교보생명도 3분기 기준 대출채권 규모가 21조4980억원을 기록했다. 전년 동기 대비 1조1325억원(5.5%) 늘어난 수치다. 선제적으로 대출 관리에 나섰던 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,040 전일대비 5 등락률 +0.16% 거래량 1,381,137 전일가 3,035 2021.12.13 15:19 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명 1년새 4兆 '대출 폭증'…·교보 1兆 늘어올들어 1800명 짐쌌다…보험사 '인력 엑소더스'ESG채권에 눈돌리는 보험사…한화생명도 10억달러 close 은 지난해보다 2조원 가까이 대출을 줄이면서 21조8030억원으로 집계됐다.

중소형사들 가운데서는 전략적으로 대출을 관리한 곳과 적극적으로 대출상품을 판매한 곳이 크게 차이가 났다. NH농협생명의 대출채권 규모는 지난해보다 1073억원 줄어든 10조960억원을 기록했으며, 신한라이프도 전년 동기 대비 0.1% 늘어난 8조6130억원에 그쳤다.

반면 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 7,090 전일대비 10 등락률 -0.14% 거래량 132,558 전일가 7,100 2021.12.13 15:19 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명 1년새 4兆 '대출 폭증'…·교보 1兆 늘어보험사 금융사고 4년간 600억…내부통제 부실동양생명, 사망보장에 상조서비스까지 '상상플러스종신보험' close 은 7조5279억원으로 전년 보다 7.8% 늘어났으며, 흥국생명과 DB생명은 6조8030억원, 4조2263억원으로 지난해보다 각각 11.0%, 23.0% 뛰었다. KDB생명도 지난해보다 9.3% 늘어난 3조5067억원에 달했다.

보험업계에서는 연말에도 대출 증가세가 이어질 것으로 예상하고 있다. 금융위원회가 발표한 ‘가계부채 관리 강화방안’에 따르면 내년 1월부터 제2금융권에 대한 DSR(총부채원리금상환비율) 적용 기준이 강화된다.

생보사 관계자는 "내년부터 DSR 규제가 강화되는 만큼 연말까지 대출고객이 많이 몰릴 것"이라면서 "다만 가계대출 관리를 위해 적절한 수준에서 유지한다는 방침을 세우고 있다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr