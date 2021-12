대우건설, 굴업도 240㎿ 규모 해상풍력발전사업 본격화

씨앤아이레저산업-SK디앤디와 3자 MOU



대우건설은 지난 10일 서울 삼성동 코엑스에서 씨앤아이레저산업, SK디앤디와 굴업도 해상풍력발전사업을 위한 공동개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약으로 대우건설과 씨앤아이레저산업·SK디앤디는 굴업도 해상풍력발전사업에 대한 투자 및 자금조달, 인·허가 등 사업 전반의 업무를 공동으로 추진하기로 했다. 3사는 특수목적법인(SPC)를 설립하고 사업을 본격화할 계획이다.

굴업도 해상풍력발전사업은 인천시 옹진군 굴업도 인근 해상에 약 240㎿ 규모의 풍력발전 단지를 조성하는 사업으로 예상 총 사업비는 약 1조3000억원이다. 이번 사업은 SPC가 해상풍력 발전 설비 및 계통 연계 시설 등을 건설하고 20년간 운영하는 것으로 오는 2025년 착공해 2028년 상업운전 개시가 목표다.

대우건설은 2011년부터 국책과제를 통해 수심 40미터 이내의 해상에서 3㎿ 이상급 풍력발전 터빈과 타워를 안전하고 경제적으로 지지할 수 있는 고정식 하부구조 시스템을 개발해 서남해 해상풍력 실증단지에 적용했다. 또한 강재에 비해 변형과 피로에 유리하고 부식에 대한 저항이 강하며 설치가 빠른 장점이 있는 신형식 해상풍력 콘크리트 석션식 지지구조물을 개발하는 등 해상풍력발전의 설계·시공 기술력을 보유하고 있다.

씨앤아이레저산업은 2020년 해당 지역의 해상풍력 발전사업허가를 취득했다. SK디앤디는 제주 가시리풍력(30㎿), 경북 울진풍력(54㎿) 등 풍력발전사업 개발 및 건설 실적을 보유하고 있다.

대우건설 김창환 신사업본부장은 "중장기 전략에 따라 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 기반으로 풍력·태양광·수소연료전지 등 다양한 신재생에너지 사업에 적극 참여해 지속가능한 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr