[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 입사 15년차 이상 직원을 대상으로 상시특별퇴직을 시행한다고 13일 밝혔다.

퇴직자에게는 기본급 48개월분의 특별퇴직금을 지급하고, 자녀 장학금과 전직 지원금 등을 포함해 직급에 따라 최대 4000만원이 추가 지원된다.

이번 상시특별퇴직은 인사 적체를 해소하고 업무 생산성을 제고해 디지털 전환을 가속화하기 위한 것이라고 설명했다.

교보생명 관계자는 "고직급, 고연령 인력구조를 개선하기 위해 퇴직 위로금 등을 확대해 시행한다"며 "더 좋은 조건으로 제 2의 인생을 설계할 수 있도록 퇴직 희망자들이 만족할 만한 창업·전직 지원 프로그램도 준비했다"고 말했다.

