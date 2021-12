진중권, 이재명 향해 "전두환 찬양하는 與 후보? 당 얼마나 망가졌는지 알 수 있어"

이재명 "전두환 공과 공존"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "전두환도 공과가 공존한다"고 말한 데 대해 진중권 전 동양대 교수는 13일 "전두환을 찬양하는 민주당 후보, 이게 상상이 가능한 일인가"라고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "그 당이 얼마나 망가졌는지 알 수 있다"며 이같이 말했다.

그는 "윤석열(국민의힘 대선 후보)이 하면 나쁜 전두환 찬양, 이재명이 하면 좋은 전두환 찬양. 지식인이라는 자들이 궤변을 늘어놓고 있다"며 "그들에게 5·18은 대체 무엇이었는지 한심한 일"이라고 지적했다.

앞서 이 후보는 지난 11일 경북 칠곡군 다부동 전적기념관을 찾아 즉석연설에서 "전두환도 공과가 공존한다"며 "전체적으로 보면 전두환이 삼저 호황(저금리·저유가·저달러)을 잘 활용해서 경제가 망가지지 않도록, 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 건 성과인 게 맞다"고 평가했다.

이 후보는 해당 발언을 두고 논란이 불거지자, 다음날 경북 김천시 추풍령휴게소 경부고속도로 기념탑을 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "결론적으로 결코 용서할 수 없는 역사적인 죄인이라고, 말했는데 그중 일부만 똑 떼서 정치적으로 공격하는 것은 결코 바람직하지 않다"고 해명했다.

관련해 진 전 교수는 페이스북을 통해 "윤석열의 말도 일부만 떼서 공격했으면서, 그때 윤석열은 '정치인의 말은 언제든지 편집될 수 있다는 사실을 몰랐다. 말하는 나의 의도보다 그 말이 국민들 귀에 어떻게 들리는가가 중요하다'고 사과했던 것으로 기억한다"고 했다.

이어 "역시 이재명은 다르다. 아무튼 그때 입에 거품 물고 전두환 욕하던 이들이 이젠 전두환도 잘한 거 있다고 보호하는 모습이 매우 흥미롭다"고 덧붙였다.

