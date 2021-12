삼성 비스포크 정수기, 美 NSF서 미세플라스틱 제거 인증 획득

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 78,200 2021.12.13 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수삼성전자, '고객경험'에 미래 걸었다…'뉴삼성' 밑그림 완성(종합)삼성 '더 프레임' TV에 김홍도 '군선도' 담는다 close 비스포크 정수기가 세계 최초로 미국 NSF인터내셔널로부터 육안으로는 식별하기 어려운 작은 입자인 미세플라스틱 제거 성능을 인증받았다고 13일 밝혔다.

NSF인터내셔널은 미국국가표준협회(ANSI)에서 공식 승인한 음용수·정수기 실험기관으로, 세계보건기구(WHO)와도 협력 중인 단체다. NSF인터내셔널과 ANSI는 2019년부터 미세플라스틱 제거 성능에 관한 국제 시험 규격을 준비해 0.5~1마이크로미터 수준의 아주 작은 미세 플라스틱 입자까지 제거할 수 있는 제품에 대해 이달 처음으로 공식 인증을 발표했다.

삼성 비스포크 정수기는 지난 3월 ▲중금속(납·비소·수은) ▲비스페놀A ▲과불화합물(PFOA·PFOS) ▲환경호르몬(노닐페놀) ▲소염진통제(이부프로펜, 나프로젠) 등 73개 항목에 대한 정수 성능을 인증 받은데 이어 미세플라스틱, 신경안정제(메프로바메이트), 항생제(트리메토프림) 등 의약물질과 오염물질에 대한 정수 성능을 추가해 총 83개 항목의 인증을 보유하고 있다. 국내 제조 직수형 정수기 중 최다 기록이라고 삼성전자는 설명했다.

삼성 비스포크 정수기는 물에 닿는 모든 부품을 포함한 정수 시스템의 재질이 1000여가지 유해물질로부터 안전하다는 점도 인증 받은 바 있다. 이 제품에 탑재돼 있는 '4단계 필터 시스템'은 수돗물 속 이물질을 걸러낸다. 삼성전자는 5대 중점 오염 물질군을 선정해 그 제거 성능을 지속적으로 모니터링하고 있다고 밝혔다. 이 밖에 스테인리스 스틸 소재 직수관을 사용해 부식과 오염에 대한 우려를 덜어내고 스스로 위생을 관리하는 '스마트 클린 케어' 서비스도 적용했다.

양혜순 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 "삼성전자는 소비자들이 안심하고 물을 마실 수 있는 정수 시스템을 구현하기 위해 꾸준히 노력해왔다"면서 "앞으로도 소비자들이 믿고 선택할 수 있는 강력한 정수 성능과 위생 기능을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr