호주 매쿼리섬 남서쪽 해역서 규모 6.5 지진 발생

[아시아경제 이광호 기자]호주 매쿼리섬 남서쪽 해역에서 규모 6.5의 지진이 발생했다.

12일 기상청은 외국 관측 기관 등을 인용해 이날 오후 5시 58분께 호주 매쿼리섬 남서쪽 720km 해역에서 규모 6.5의 지진이 발생했다고 전했다.

진앙은 남위 60.69도, 동경 154.11도이며 지진 발생 깊이는 10km다.

