이재명 “대구·경북, 언젠가 제가 묻힐 곳..여전히 사랑한다”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 이재명 대선 후보가 12일 “언젠가 이 세상을 떠나면 제가 묻힐 곳”이라며 “어머니와 아버님이 묻혀 계신 곳이 대구·경북(TK)”라며 TK민심에 호소했다.

이 후보는 이날 오전 경북 예천군 예천읍 상설시장에서 즉석연설을 통해 “대구·경북에서 나고 자랐다. 여전히 사랑한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “앞서 (광주·전남·전북) 주민들이 ‘대구·경북에서 태어났다는데 왜 그 지역에서 지지를 못 받느냐’는 말에 드릴 말씀이 없었다”며 “여기 계신 분들이 경북을 바꿔달라”고 호소했다.

이 후보는 “더 나은 미래를 위해 이재명이 대통령이 돼야 한다고 친척이나 친구, 한때 원수를 졌던 사람에게 전해달라”며 “예천이 디비지면(뒤집히면) 경북이 디비질(뒤집힐) 것이고, 영남이 디비질(뒤집힐) 것이고, 대한민국이 디비져(뒤집혀) 국가가 오롯이 국민의 삶을 책임지고 경제를 성장시키고 공정 세상을 만든다는 것을 보여드릴 것”이라고 했다.

이 후보는 “색깔이 같다고, 우리 동네에서 태어났다고 이재명을 지지하는 것이 아니라 유능하게 이 대한민국의 위기를 기회로 바꿔서 다시 경제가 성장하는 그런 나라로 만드는 능력이 있는 사람이기 때문에 지지하지 않겠나”며 “이재명은 자신있다”고 했다.

그러면서 “나라의 운명은 국민의 손에 달려 있다. 대통령은 지배자가 아니다”라며 “오로지 국민의 뜻을 존중하고 국민이 맡긴 권한과 예산을 오로지 국민에게 행사해야 하는 일꾼이다. 대통령은 세상을, 국정을 알아야 하고 방향을 제시할 수 있어야 한다. 대통령은 관료를 조직하고 통제하고 일할 수 있게 만들어야 한다”고 전했다.

이 후보는 “저는 그렇게 하지 않았다. 지킬 수 있는 약속만 했고 약속하면 반드시 지켰다”며 “과거가 아니고 미래로 갈 사람, 복수가 아니고 희망을 만들 사람, 젊은이들이 기회 부족으로 남녀 편을 가르고 수도권·지방으로 편들어 싸우지 않는 세상을 만들 사람이 누군지 생각해달라”고 했다.

