추미애, '쥴리' 목격자 등장 주장에 "김건희, 설명할 의무 있다"

[아시아경제 황수미 기자] 추미애 전 법무부장관이 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희씨에게 각종 의혹과 관련한 해명을 연이어 요구했다.

추 전 장관은 11일 자신의 페이스북에서 김건희씨를 겨냥해 "지금까지 이런 대선후보 배우자는 없었다"며 "커튼 뒤에 숨을 때가 아니다. 소통하고 설명해야 할 의무가 있다"고 했다.

앞서 지난 6일 유튜브 채널 '열린공감TV'에서 안해욱 전 대한초등학교태권도협회 회장이 1997년 당시 '쥴리'라는 예명을 쓰던 김건희씨를 만났다는 취지의 주장을 전했다. 추 전 장관은 이러한 안 전 회장의 주장에 대한 김씨의 설명을 요구한 것이다.

추 전 장관은 "논문표절이 아니라면 언론을 불러놓고 직접 논문 내용을 당당하게 설명할 수는 없습니까?"라며 "안해욱 회장님이 틀렸다면 직접 그분을 대면해서 '사람 잘못봤다'고 할 수 없습니까? 46년생인 어머니 최은순의 나이(76세)보다 안회장님은 48년생으로 74세인데 나이 탓하며 기억을 불신하는 건 도리가 아니다"라고 비판했다.

추 전 장관이 김씨에게 해명을 요구한 건 이번이 처음은 아니다. 추 전 장관은 김씨와 관련한 내용이 담긴 기사를 페이스북에 공유하면서 "커튼 뒤에 숨어도 주얼리 시절 목격자가 나타났다"고 적기도 했다.

앞선 지난 8일에는 '건희 씨에게 진실을 요구합니다'는 제목의 긴 글을 올렸다. 또 '제가 지금 줄리를 키우고 있는 겁니까?' 등 다수의 글을 올리며 추 전 장관은 김 씨의 해명을 줄기차게 요구했다.

이에 윤 후보 측 최지현 중앙선대위 수석부대변인은 8일 입장문을 내고 "1997년에는 김씨가 숙명여대 교육대학원을 다니고 있었다"며 "단연코 김씨는 유흥주점에서 근무한 사실이 전혀 없다"고 반박한 뒤 법적 대응을 예고했다.

