'신변보호' 전 연인 가족 살해한 20대 남성, 오늘 구속영장 신청

[아시아경제 정동훈 기자] 전 여자친구의 집에 찾아가 흉기를 휘둘러 가족을 살해한 20대 남성에 대한 구속영장이 신청된다.

11일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 전날 이모(26) 씨를 살인·살인미수 혐의로 검거하고 유치장에 입감한 뒤 조사하고 있다. 경찰은 이날 이씨에 대한 구속영장을 신청할 계획이다.

이씨는 전날 오후 송파구 잠실동의 한 빌라 4층 A(21)씨의 집을 찾아 A씨의 어머니(49)와 남동생(13)의 가슴과 목 등을 흉기로 찌른 혐의를 받는다. A씨는 사건 당시 현장에 없었다. 이날 외출 중이던 A씨의 아버지가 아내와 전화 통화를 하던 중 사건을 인지하고 신고했다. 이씨는 현장에서 도주해 비어 있던 옆집에 숨었으나 현행범으로 체포됐다.

피해자들은 즉시 병원으로 옮겨졌지만 어머니는 결국 사망했다. 남동생은 치료를 받고 있으나 출혈이 심해 중태 상태인 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 6일 이씨를 성폭행 혐의로 다른 지역 경찰서에 신고한 뒤 신변보호 대상자로 등록됐다. 스마트워치도 지급받은 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr