글래드 호텔 그리츠·삼다정, 겨울 시즌 식음 프로모션 시작

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 제철 식재료를 활용한 특별한 겨울 미식을 즐길 수 있는 '겨울 시즌 식음 프로모션'을 선보인다고 11일 밝혔다.

글래드 여의도의 뷔페 레스토랑 '그리츠'는 겨울 제철에만 맛볼 수 있는 국내산 해산물을 활용한 '온(溫) 씨푸드 프로모션'을 오는 13일부터 내년 2월28일까지 선보인다.

주요 메뉴는 동해 바다와 통영 해산물 4종으로 구성된 찜 메뉴와 제주산 방어회다. 석화, 비단 홍가리비, 대게, 홍합, 방어회 등 겨울 별미를 다양하게 맛볼 수 있도록 준비했다. 이외에도 그리츠의 대표 메뉴 양갈비와 이베리코 목살구이 등 육류 요리부터 사천식 굴탕면, 게살 산라탕, 박고지 연포탕 등 양식, 중식까지 다양한 요리를 즐길 수 있다.

이용 시간은 런치 오전 11시30분부터 오후 2시30분까지, 디너 오후 6시부터 9시30분까지다. 토요일과 일요일 디너는 2부제로 운영하며 1부는 오후 5시부터 7시까지, 2부는 오후 7시30분부터 9시30분까지다(12월24~31일 2부제 운영).

메종 글래드 제주의 프리미엄 뷔페 레스토랑 '삼다정'은 신선한 제주 재료와 제철 식재료를 활용해 셰프별 대표 메뉴를 선보이는 '셰프 스페셜 프로모션'을 내년 3월3일까지 선보인다.

주요 메뉴는 제철 방어를 활용한 회, 초밥, 무침요리와 한약재 천패, 배를 이용해 면연력 증진 음식으로 유명한 천패설리 수프, 제철 굴을 넣은 생굴 오일파스타, 계란 위에 한라산 모양으로 담아낸 한라산 볶음밥 등이다.

이용 시간은 런치 오후 12시부터 오후 2시30분까지, 디너는 오후 6시부터 9시까지다. 오는 31일까지는 런치와 디너 모두 2부제로 운영한다. 자세한 시간은 글래드 호텔앤리조트 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

런치, 디너를 이용하는 고객을 대상으로 '황금열쇠 럭키 드로우 이벤트' 응모권을 1인당 1개씩 제공한다. 이벤트 추첨을 통해 순금 5돈, 메종 글래드 제주 숙박권, 삼다정 식사 이용권 등 상품을 받을 수 있다. 삼다정 셰프가 겨울 별미인 방어를 해체하고 특수부위를 추첨해 제공하는 '방어 해체쇼'도 선보인다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr