진중권 "유시민·추미애, 장외 윤석열 선대위… 득보다 실"

"급해서 유시민 불렀으나 중도 반감 크다"

[아시아경제 나예은 기자] 진중권 전 동양대 교수가 최근 이재명 더불어민주당 대선 후보의 이른바 '조국 사태 사과'에 의견을 드러낸 추미애 전 법무부 장관과 유시민 전 노무현재단 이사장에 대해 "장외 윤석열 선대위로 보면 된다"고 말했다.

진 전 교수는 10일 자신의 페이스북에 "이재명은 조국의 강을 건너고 싶었겠지만, 추(미애)와 유(시민)의 등판으로 인해 크게 어그러진 것이다. 분위기가 일거에 그때로 되돌아갔다"며 이같이 밝혔다.

이는 앞서 이 후보가 조국 사태를 두고 사과를 표명하자, 추 전 장관이 강하게 비판하는 입장을 나타냈고, 반면 유 전 이사장은 "당연히 할 수 있고, 그 정도 얘기도 못 하면 대통령 후보라고 할 수 없다"고 발언한 상황을 가리킨 것이다.

그는 "추(미애)는 이(재명) 캠프에서 대놓고 싫어하고, 유(시민)는 도움이 될지 안 될지 자기들도 헷갈릴 것이다. 일단 급해서 불러오긴 했지만, 내가 보기에 득보다 실이 더 크다"고 했다.

그러면서 "유시민의 영향력은 민주당 지지층, 그것도 대체로 강성들에게로 한정돼 있다. 중도층에선 이미 오래전부터 그를 신뢰하지 않고 있다"며 "외려 그 특유의 궤변과 요설에 대한 반감이 크다. 중도 확장에는 외려 걸림돌이 될 것"이라고 예상했다.

진 전 교수는 "이분이 컴백했다는 것은, 지금 민주당의 전통적 지지자들조차도 이재명을 신뢰하지 못한다는 얘기"라며 "그래서 이분 특유의 요설에 기대어 이재명을 그들에게 수용 가능한 후보로 둔갑시키려고 하는 것이다"라고 설명했다.

한편 진 전 교수는 전날(9일)에도 SNS를 통해 유 전 이사장을 저격한 바 있다. 진 전 교수는 "시민들은 조국을 비판하면 안 되고, 이재명은 조국 좀 비판해도 된다? 이재명이 어용지식인이 섬기는 새 수령님이 되셨네"라고 지적했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr