크래프톤, 내달 12일 '배틀그라운드' 무료 전환

[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤은 다음달 12일부터 'PUBG: 배틀그라운드'를 무료 플레이 서비스로 전환한다. PC와 콘솔을 포함한 모든 플랫폼에 적용된다.

10일 크래프톤에 따르면 '모두를 위한 배틀그라운드'라는 슬로건을 바탕으로 모든 이용자들이 즐겁게 배틀그라운드를 플레이할 수 있도록 무료 전환을 결정했다.

배틀그라운드는 2017년 출시돼 PC와 콘솔을 포함해 7500만장 이상 판매고를 올리는 등 글로벌 배틀로얄 시장을 선도하는 게임으로 자리 잡았다고 크래프톤은 설명했다.

배틀그라운드 무료 전환을 기념해 사전 예약 마이크로사이트를 오픈하고 아이템 등 다양한 이벤트와 혜택도 제공된다.

김창한 크래프톤 대표는 "이번 서비스 전환을 통해 더 많은 이용자가 참여하는 '모두를 위한 진정한 배틀그라운드'가 열렸다고 생각한다"며 "지속해서 이용자들이 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 제공해 펍지 지식재산권(IP) 확장에 힘쓰겠다"고 전했다.

