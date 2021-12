신임 해군총장에 김정수 중장 내정…'임기제진급' 출신 첫 총장

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]신임 해군참모총장에 김정수 현 해군차장(중장·해사 41기)이 내정됐다. 오는 14일 국무회의 심의를 거쳐 국군 통수권자인 문재인 대통령이 임명하게 된다. 임기제 진급자 출신 중에서는 처음으로 참모총장에 발탁된 사례이기도 하다. 임기제 진급이란 본래는 해당 계급으로 진급하지 못할 대상자를 임기를 둬서 진급시키는 제도다. 임기는 통상 2년이다.

10일 정부에 따르면 김 중장은 1962년 전남에서 태어나 해군사관학교를 졸업했으며, 부석종 현 총장보다 해사 1기수 후배다.

특히 과거 기획관리참모부장(소장)과 참모차장(중장) 승진 시 연이어 '임기제 진급'을 했는데, 이번 총장 내정에 따른 대장 진급으로 3번 연속 임기제 승진이라는 보기 드문 기록을 세우게 됐다.

정부는 "김 중장은 해군참모차장과 해군본부 기획관리참모부장 및 합참 시험평가부장, 제7기동전단장 등을 역임한 국방정책 및 전력분야 전문가"라고 평가했다. 이어 "현 한반도 안보 상황에서 군사대비태세를 확고히 할 작전지휘 능력과 군사 전문성을 갖췄고, 국방개혁 및 병영문화혁신을 주도하고 전략적 식견과 군심을 결집할 리더십과 역량을 겸비하고 있다"고 덧붙였다.

