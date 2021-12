[아시아경제 이민우 기자] 디어유 디어유 376300 | 코스닥 증권정보 현재가 78,400 전일대비 2,100 등락률 -2.61% 거래량 471,982 전일가 80,500 2021.12.10 10:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "하이브, '위버스' 플랫폼 가치 6兆…NFT와 선순환 전망"[클릭 e종목] 디어유, 올해 흑자전환 전망주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close 는 '개인화 메시징 서비스 시스템 및 개인화 메시징 서비스 방법' 특허 2건을 취득했다고 10일 공시했다.

회사 측은 이 특허들은 "개인화 메시징 서비스 시스템에서 사용자가 발송하는 메시지의 발송 기능을 제한함으로써 사용자의 동기를 부여할 수 있는 서비스를 제공하는 기술과 개인화 메시징 서비스 시스템에서 아티스트 단체 채팅방을 이용해 개인화 메시지를 제공하는 기술"이라며 " 개인화 메세지 서비스(자사 버블 서비스)관련 특허 포트폴리오를 구축해 경쟁 업체 후발 업체의 유사 서비스를 효율적으로 제지 및 방어하고 차별성 있는 서비스 제공으로 관련 서비스 시장의 확대 및 점유율을 증가시킬 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr