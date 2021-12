동국제강, 아동 위한 '사랑의 김치' 전달

지역아동센터 연계…2007년부터 온정 이어와

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 16,000 전일대비 150 등락률 -0.93% 거래량 98,070 전일가 16,150 2021.12.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 동국제강, 철강재 전 제품 온라인 판매동국제강, 철강 투자 컨트롤타워 '설비기술실' 신설[인사] 동국제강 close 이 서울 중구에 위치한 ‘신당꿈 구립지역아동센터’와 ‘사랑의 김장 나누기’ 행사를 가졌다.

신당꿈 구립지역아동센터는 기부 재료로 만든 유기농 김장 김치 400kg을 40여 가구에 직접 전달할 예정이다.

