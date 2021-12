삼성화재 새 CEO 홍원학 내정…삼성자산운용 서봉균

[아시아경제 오현길 기자] 삼성그룹 금융계열사 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 100,901 전일가 209,500 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 실손보험금 줄줄 샌다…최고 수령자 5명 중 4명, 도수치료에 7천만원 삼성화재, 주거공간 위험 보장 늘린 '슬기로운 가정생활' 출시금리 올랐다…보험사 RBC 관리 '비상' close 와 삼성자산운용 대표가 교체될 전망이다.

삼성그룹은 오는 10일 금융계열사 사장단 인사를 단행할 예정이다. 2018년 대표에 올라 4년 가까이 삼성화재를 이끌어온 최영무 사장이 물러나고, 후임으로 홍원학 자동차보험본부장(부사장)이 내정된 것으로 전해진다.

홍 부사장은 1964년생으로 고려대 일어일문학과를 졸업했다. 삼성생명에서 인사팀장, 특화영업본부장, 전략영업본부장, FC영업1본부장 등을 역임했고, 지난해 말 삼성생명에서 삼성화재로 자리를 옮겼다.

삼성자산운용도 심종극 대표가 일선에서 물러나고 미국 골드만삭스 출신인 서봉균 삼성증권 세일즈앤트레이딩부문장(전무)이 유력한 것으로 알려졌다.

나머지 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 67,200 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 428,498 전일가 67,100 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 보험사 금융사고 4년간 600억…내부통제 부실30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획이서현 삼성복지재단 이사장, 2162억원 규모 삼성생명 지분 매도 close 을 비롯해 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 49,250 전일대비 250 등락률 +0.51% 거래량 397,599 전일가 49,000 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 [2021자본투자대상] "2년째 변동성 장세…IB·리서치·소비자보호 힘쓴 증권사들"삼성증권 "오투에서 해외주식 0.1주 사고 12달러 받으세요"증권가 '해외주식 소수점 거래' 속속 오픈 close , 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 34,100 전일대비 150 등락률 +0.44% 거래량 167,786 전일가 33,950 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 '중징계' 결론 전 해외 자회사 인수 승인…삼성생명 징계수위 낮아지나삼성카드, 'U+ 알뜰폰 파트너스 삼성카드' 출시…"최대 1만6천원 할인"[클릭 e종목]삼성카드, 수수료율 개편 여파 제한적 close 등 3개 계열사는 현 대표가 그대로 유임될 가능성이 높다는 관측이다.

