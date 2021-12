삼성제약, 젬백스지오에 173억원 규모 토지 및 건물 처분 결정

[아시아경제 공병선 기자] 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 5,180 전일대비 90 등락률 +1.77% 거래량 309,334 전일가 5,090 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일삼성제약, 게라민주 등 5개 품목 회수 명령 close 은 자금 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 젬백스지오 젬백스지오 041590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,110 전일대비 25 등락률 +2.30% 거래량 1,467,553 전일가 1,085 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관젬백스지오, 125억 규모 캄보디아 쇼핑몰 인테리어 계약"입장료0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close 에 충북 청주시 흥덕구 일대 173억원 규모의 토지 및 건물 처분을 결정했다고 9일 공시했다.

이는 자산 총액 대비 9.68% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr