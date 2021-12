노재승, 국민의힘 공동선대위원장직 사퇴… "상처 입은 모든 분께 사과 드린다"

[아시아경제 박준이 기자] 5·18 폄하, 백범 김구 선생 비하 발언 등 각종 논란에 휩싸인 노재승 국민의힘 공동선대위원장이 선대위원장직에서 사퇴했다.

노 선대위원장은 9일 국회에서 기자회견을 열고 "최근 불거진, 과거 제 사회관계망서비스(SNS)에 남겼던 글에 대한 논란은 해명보다는 인정을, 그리고 사과를 해야 했지만 아직 덜 자란 저의 마음의 그릇은 미처 국민 여러분의 기대를 온전히 담아내지 못했다"며 사퇴 의사를 표명했다.

그는 "작성 당시 상황과 이유와 관계없이 과거에 제가 작성했던 거친 문장으로 인해 상처 입으셨을 모든 분들께 진심으로 사과 드린다"고 밝혔다.

이어 "비록 저는 기대에 미치지 못해 중도 하차를 하지만 정치적 배경이 없는 저의 임명을 통해, 각자 자신의 위치에서 성실히 살아가는 청년을 바라보는 국민의힘의 시야가 과거에 비해 더 넓어졌음을 기억해 달라"고 말했다.

또 "한 사람의 유권자의 위치로 돌아가 제가 근거리에서 확인한 윤석열 국민의힘 대선 후보의 진정성을 알리며 정권교체의 밀알이 되겠다"고 전했다.

노 선대위원장은 기자회견 후 기자들과 만나 '당의 판단에 따르겠다'는 입장을 바꾸고 사퇴를 결정한 이유에 대해 "제가 선대위원장직을 계속 유지하는 것이 과연 윤 후보에게 도움이 되는지, 그리고 제가 바라는 정권교체의 방향이 맞는지 고민했다"며 "논란이 잦아들지 않고 계속 불거지는 상황에서 직을 유지하면서 해명 활동을 한다면 저의 명예 회복을 위한 이기적인 행동이라 생각했다"고 설명했다.

앞서 이날 국민의힘은 논란이 확산하자 노 선대위원장이 하기로 한 정강정책 방송연설을 취소했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr