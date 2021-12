경총 찾은 윤석열 "지속가능한 좋은 일자리 창출, 국정 최고 목표"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 9일 한국경영자총협회를 찾아 "양질의 지속가능한 일자리를 만들기 위해 기업과 함께 하겠다"고 약속했다.

윤 후보는 이날 모두발언에서 "기업이 성장을 해야 일자리가 만들어지고 근로자들이 행복해지는 사회가 되는 것은 초등학생도 다 아는 사실"이라며 이처럼 말했다.

그는 "대부분 대통령 후보들은 선거 때마다 기업하기 좋은 환경을 만들겠다고 해놓고 막상 집권하면 기업인들을 비리가 있는 범죄자 취급을 하는 정부도 있었다"면서 "지금은 디지털 전환이 빠르게 이루어지기 때문에 여기에 제대로 적응하지 못하면 기업이고 근로자고 노동자고 간에 다 함께 망하는 그런 상황"이라고 설명했다. 이어 "절박한 상황 인식에서 기업과 노동자 간의 어떤 '제로섬 게임'에서 자신들의 입지를 찾을 것이냐가 중요한 게 아니다"라며 "노사가 같은 운명에 처해 있는 상황으로 보고 있다"고 했다.

윤 후보는 "차기 정부를 담당하게 되면 양질의 지속가능한 일자리 창출을 국정의 최고 목표로 두고 모든 경제, 사회, 복지 심지어는 국방 정책까지도 양질의 일자리를 창출하는 데에 전부 복합적인 정책을 펼 생각"이라며 "글로벌 경쟁에 참여하는 기업에 대해서는 규제를 풀고 작은 기업들이 성장할 수 있도록 판로 개척 등을 다양한 면에서 효율적으로 해내야 한다"고 강조했다.

